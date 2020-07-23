МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ со второго квартала в режиме реального времени мониторит сбалансированность бюджетов регионов, в июне ситуация с доходами улучшилась, говорится в сообщении министерства.

"Динамика поступлений в региональные бюджеты улучшается. Отставание поступлений налоговых доходов за последний месяц сократилось с 9 до 7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Стабилизация ситуации наблюдается в 67 регионах (почти 80%). За первое полугодие в региональные бюджеты поступили почти 5 трлн рублей (4,869 трлн. руб.), — говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем году существенно увеличились безвозмездные поступления из федерального бюджета – до 1,384 триллиона рублей (на 498 миллиардов рублей, или на 56% больше уровня 2019 года), что составляет 22% от доходов субъектов федерации.

"Каждый пятый рубль в составе консолидированных доходов бюджетов регионов приходится на федеральные дотации и иные меры поддержки. Во многом за счет федеральной поддержки с начала года более чем в 1,5 раза (на 51%) увеличились региональные расходы капитального характера, в частности, на строительство и оборудование объектов здравоохранения", – отметил министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина также обратил внимание, что в сложных условиях удалось сохранить тенденцию по удержанию долговой нагрузки регионов. Государственный долг субъектов РФ на 1 июля составляет 2,138 триллиона рублей, что соответствует уровню начала года.

"Министерство, начиная со II квартала, на фоне ограничений, ставших следствием COVID-19, в режиме реального времени ведет мониторинг сбалансированности региональных бюджетов. По мере необходимости регионам оказывается дополнительная финансовая поддержка", — отмечается в сообщении.