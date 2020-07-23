МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. "Северсталь" в 2020 году ожидает снижения российского спроса на сталь на 6-9% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам в ходе телефонной конференции замгендиректора компании по экономике и финансам Алексей Куличенко.

"Базовый сценарий у нас, что это будет минус 9% по итогам года. Но, возможно, если мы увидим, что степень восстановления лучше, соответствует последним трендам, может быть мы будем говорить про минус 6-7%. То есть, я думаю, что в диапазоне 6-9% это может быть реалистично", — сказал Куличенко.

"Мы считаем, что российский спрос продолжит (в третьем квартале — ред.) восстановление и будет лучше, чем во втором квартале, но с точки зрения трендов к прошлому году, мы все-таки считаем, что полностью падение не будет преодолено, и мы видим продолжающееся снижение рынка год к году", — добавил он.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2019 года "Северсталь" сократила выпуск стали на 2% — до 11,847 миллиона тонн.