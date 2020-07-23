МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Председатель Московской коллегии адвокатов "Межрегион" Сергей Юрьев и бывший начальник правового управления Росавиации Владимир Мнишко не признали вину по делу о хищении 1 миллиарда рублей у структуры Федерального агентства воздушного транспорта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В 2008 году ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения" заключило контракт на юридические услуги с адвокатской коллегий. За десять лет адвокаты получили более 1 миллиарда рублей. Следствие считает цены на юридические услуги завышенными.

Суд в четверг приступил к рассмотрению дела по существу, прокурор огласил обвинительное заключение, после чего подсудимые ответили, что оно им не понятно и вину свою они не признают.

"Конкурс проведен без нарушений. Если бы у других участников было больше опыта и ниже цена, они бы выиграли… Можно брать любого адвоката и привлекать к уголовной ответственности — адвокаты имеют право устанавливать любые ставки, Юрьев не должен был устанавливать такие же ставки как адвокат, только пришедший в адвокатуру", — сказала на заседании защитник председателя "Межрегиона".

Третий фигурант, бывший адвокат этой же коллегии Виктор Евкин — единственный фигурант, который находится на свободе. Ему вменяется передача 30 тысяч рублей за ускорение подготовки одной из справок, нужных для заключения госконтракта. "Повышение цены за контакты не стоит таких денег. Это была элементарная человеческая благодарность за работу", — заявил подсудимый.

Ранее адвокатское сообщество предложило за освобождение Юрьева залог в размере 1 миллиона рублей, а руководители Федеральной палаты адвокатов и региональных палат поручились, что Юрьев не будет скрываться и мешать расследованию дела, и гарантировали, что он будет являться к следователю по первому требованию.

В пресс-службе Федеральной палаты адвокатов отметили, что Юрьев – уважаемый адвокат со стажем более четверти века, председатель "Межрегиона" — уникального адвокатского образования, сумевшего объединить лучших экспертов по воздушному праву, доктор юридических наук, член-корреспондент Российской академии адвокатуры, автор монографий и множества статей по различным правовым проблемам. Он является членом Российской ассоциации международного права, отмечен знаком "Почетный адвокат", награжден Высшей юридической премией "Фемида", добавили в ФПА.