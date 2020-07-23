БРЮССЕЛЬ, 23 июл — ПРАЙМ. Европарламент по итогам внеочередного пленарного заседания большинством голосов одобрил резолюцию об итогах саммита ЕС 17-21 июля, на котором было достигнуто историческое соглашение о пакете для восстановления экономики союза после кризиса, вызванного коронавирусом.

"Предложения от пяти политических групп по итогам внеочередного саммита ЕС. Проголосовали 682, 465 – за, 150 – против, 67 – воздержались. Таким образом, резолюция считается принятой" — заявил президент ЕП Давид Сассоли.

Пленарное заседание было посвящено обсуждению итогов завершившегося 21 июля саммита ЕС, на котором лидеры 27 стран союза утвердили пакет для восстановления европейской экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, который включает фонд восстановления объемом 750 миллиардов евро и многолетний финансовый план размером 1,074 триллиона евро. Выступая перед депутатами, глава Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали их сыграть ключевую роль в запуске восстановления Европы.

По итогам заседания депутаты должны были принять резолюцию о многолетнем финансовом плане, системе собственных ресурсов (новые налоги) и плане восстановления экономики Европы. Резолюция, как ожидается, станет мандатом группы переговорщиков от ЕП для переговоров с председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Германией. Теперь предстоят консультации с Европарламентом, без одобрения которого решение по бюджетному плану не может вступить в силу.

В четверг депутаты голосовали в целом по итогам европейского саммита и рамкам принятых саммитом решений. Детально по разработанному плану многолетнего бюджета они, как ожидается, будут принимать решение не ранее сентября.

Накануне заседания глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что депутаты в целом одобряют принятый на саммите ЕС план восстановления, но считают необходимым внести изменения в многолетний финплан. В частности, депутаты выступают против сокращения финансирования исследовательских программ союза. Сассоли также подчеркнул, что принятый на саммите пакет для восстановления экономики Евросоюза нуждается в дальнейшем обсуждении между тремя европейскими институтами: парламентом, комиссией и руководством Евросовета, включая временно председательствующую в ЕС Германию.

Депутаты-евроскептики в ходе пленарного заседания подвергли многолетний финплан критике, настаивая на том, что он предполагает множество жертв для европейских государств и ляжет тяжелым бременем на будущие поколения. Часть депутатов отказывается согласовать финплан в нынешнем варианте.

В минувший вторник рано утром в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры ЕС договорились о создании фонда восстановления, в который планируется привлечь 750 миллиардов евро на финансовых рынках от имени Евросоюза. Средства планируется направить на восстановление наиболее пострадавших секторов экономики. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов — как займы. В итоге под давлением "бережливой четверки" (Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия) конфигурация фонда изменилась: 390 миллиардов евро — субсидии, 360 миллиардов — займы. Европейские лидеры по итогам саммита также достигли соглашения об общем финансовом плане на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро.