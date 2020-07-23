МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Европейская комиссия требует значительных уступок от корпорации Google по сделке с производителем фитнес-трекеров Fitbit, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Регуляторы ЕС хотят, чтобы Google заверила, что не будет использовать данные о здоровье пользователей для дальнейшего усиления своего поискового преимущества, и что она предоставит третьим сторонам равный доступ к ним", — сообщили источники издания.

Как отмечается, источники в Брюсселе считают, что отказ Google выполнить новые требования может привести к затяжному расследованию. "Обсуждения по поводу приобретения были интенсивными, и нет никакой гарантии, что какое-либо соглашение между Брюсселем и Google будет достигнуто" — добавили они.

Как подчеркивает FT, ранее Google обещал, что не будет использовать данные о здоровье пользователей Fitbit для своей целевой рекламы, но, по словам источников, этого обязательства недостаточно, чтобы развеять опасения ЕС.

В октябре материнская компания Google — американская Alphabet — заявила о намерении приобрести компанию Fitbit, занимающуюся производством фитнес-трекеров и "умных" часов. В ноябре Google заключила соглашение о приобретении компании за 2,1 миллиарда долларов. Еврокомиссия должна принять решение по сделке до 8 августа.

В феврале на готовящееся поглощение также обратил внимание Европейский совет по защите данных, который заявил, что видит угрозу конфиденциальности персональных данных вследствие такого приобретения, и призвал стороны минимизировать все возможные риски этого. Кроме того, Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) также выразила обеспокоенность тем, что сделка может помочь укрепить позиции Google.