МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Данные пользователей электронной карты владельца оружия, которая станет одним из важнейших элементов разрабатываемой для Росгвардии IT-платформы контроля оборота оружия, будут надежно защищены криптографией, заявили РИА Новости в пресс-службе НИИ "Восход", которое разрабатывает платформу.

Ранее на сайте госзакупок появился лот стоимостью более 131 миллиона рублей, согласно которому НИИ "Восход" разрабатывает для Росгвардии информсистему по контролю оборота оружия и управлению охранными услугами. Предполагается, что предварительные испытания IT-платформы пройдут в конце ноября. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что внедрение системы запланировано на 2023 год. Там добавили, что сейчас прорабатывается вопрос внедрения онлайн-сервисов и электронных разрешительных документов нового поколения на базе электронных спецкарт.

Как рассказали в "Восходе", один из важнейших элементов разрабатываемой системы – электронная карта владельца оружия, представляющая собой цифровой разрешительный документ, с помощью которого гражданин в удобной для него форме сможет совершать действия при покупке, регистрации и владении оружием. "Внедрение электронной карты и учета жизненного цикла оружия позволят Росгвардии совершенствовать качество и оперативность своей работы в данной сфере, что в итоге приведет к повышению общественной безопасности", — сказали в НИИ.

"Данные граждан на электронной карте владельца оружия будут надежно защищены с использованием современных отечественных криптографических алгоритмов по технологии, прекрасно себя зарекомендовавшей и давно используемой в заграничных паспортах нового поколения. Гражданину не о чем будет беспокоиться даже в случае потери или кражи карты", — заверили в "Восходе".

"Меры защиты, реализуемые в информационной системе Росгвардии, позволят полностью исключить утечки персональных данных граждан на протяжении всего жизненного цикла обработки данных (от персонализации до вывода из эксплуатации)", — добавили в НИИ.

Там рассказали, что в целом платформа, разработку которой планируется завершить в конце года, будет представлять собой централизованное решение как для сотрудников Росгвардии, так и для граждан и организаций (производителей и продавцов оружия, частных охранных предприятий). "Юридические и физические лица смогут создавать на платформе личные кабинеты, где в электронной форме смогут взаимодействовать с регулятором в сфере оборота оружия, что в конечном счете облегчит и ускорит выполнение предусмотренных регламентных процедур. Для Росгвардии система обеспечит учет информации по всему жизненному циклу оружия: от момента его производства до продажи, смены владельцев и последующей утилизации", — сказали в НИИ.

С помощью системы информирование заявителей будет происходить на едином портале госуслуг (ЕПГУ). Кроме того, физические и юридические лица смогут получать результаты оказанных Росгвардией услуг на ЕПГУ без обязательного посещения подразделений Росгвардии, также результаты будут автоматически передаваться заинтересованным органам власти с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.