МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Министр энергетики Александр Новак в пятницу проведёт совещания по развитию электроэнергетики и по подготовке регионов Дальневосточного федерального округа к осенне-зимнему периоду, сообщает Минэнерго РФ.

"Министр энергетики Александр Новак вылетел на Дальний Восток. 24 июля в Забайкальском крае он проведет двустороннюю встречу с губернатором Александром Осиповым, а затем совещания по развитию электроэнергетики и по подготовке регионов Дальневосточного федерального округа к осенне-зимнему периоду", — сообщает Минэнерго.

Также по поручению председателя правительства Михаила Мишустина министр посетит Хабаровский край, где встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Дегтяревым и обсудит вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса региона.