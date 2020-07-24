МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в пятницу рассмотрит вопрос выделения Минфину из резервного фонда кабмина средств на поддержку сбалансированности бюджетов регионов в связи с COVID-19, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"О выделении Минфину… в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов РФ дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов… для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов… в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции и об утверждении распределения указанных дотаций", — говорится в сообщении. Отмечается, что поддержка позволит обеспечить устойчивость региональных бюджетов.

Правительство также обсудит предоставление в 2020 году дотаций из федерального бюджета Мордовии и Новгородской области.

Как уточняет кабмин, поддержка Мордовии позволит осуществить финансирование социально значимых расходов региона и обеспечит устойчивость регионального бюджета. Предоставление дотаций Новгородской области, по мнению правительства, позволит профинансировать приоритетные мероприятия, обеспечивающие социально-экономическое развитие региона.

В конце июня президент РФ Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса поставила регионы в сложное положение. Президент поручил кабмину выделить субъектам еще 100 миллиардов рублей на компенсацию расходов. Первая часть финансовой поддержки в объеме 100 миллиардов рублей уже была предоставлена 56 субъектам РФ в конце мая. Средства были направлены для оперативной поддержки бюджетов тех субъектов, которые столкнулись со снижением доходов уже в апреле текущего года.

Минфин в среду сообщил, что финансовую поддержку в 100 миллиардов рублей в ближайшее время получат 69 российских регионов, еще 100 миллиардов будет направлено субъектам Федерации осенью.