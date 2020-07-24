МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в пятницу обсудит ратификацию соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией, сообщила пресс-служба кабмина.

Сербия подписала в октябре 2019 года соглашение о создании зоны беспошлинной торговли с ЕАЭС, оно проходит ратификацию всеми государствами-членами союза.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О проекте федерального закона "О ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны", — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер и министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич в интервью РИА Новости рассказал, что у страны благодаря договору с ЕАЭС не только появится соглашение о беспошлинной торговле с двумя новыми партнерами — Арменией и Киргизией, но и расширится перечень беспошлинной продукции.

В него вошли сыры из козьего и овечьего молока и дополнительные 400 тонн сыра из коровьего молока. К этому перечню Ляйич добавил 90 тысяч литров виньяка (сербский аналог коньяка) и 2 тысячи тонн сигарет и указал, что план Белграда — "за два-три года увеличить экспорт на рынки ЕАЭС до 1,5 миллиарда долларов".