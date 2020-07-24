МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Американский сенат одобрил свою версию бюджета Пентагона на 2021 финансовый год.

2021 финансовый год начнется 1 октября текущего 2020 года.

Как следует из данных на сайте верхней палаты, в бюджет, в частности, вошли поправки, расширяющие действующие санкции против российского газопровода "Северный поток 2".

"За" выступили 86 парламентариев, "против" — 14.

Общий объем бюджета, одобренного сенатом, составит $740 млрд.

Как заявил сенатор Джон Баррасо, выступавший ранее с поддержкой этого бюджета, санкции против "Северного потока 2" вошли в принятый документ. "Эти санкции помогут остановить работу по строительству трубопровода и устранить это российское геополитическое оружие" — считает он.