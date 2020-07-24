МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июле вырос до 54,8 пункта с 48,5 пункта в июне, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Организация отмечает, что июльское значение стало максимальным за два года и один месяц. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличение показателя до 51,1 пункта.

Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны в июле вырос до максимума за два года и семь месяцев в 51,1 пункта против 47,4 пункта в июне, ожидался рост до 50 пунктов. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в июне, по предварительной оценке, составил 55,1 пункта против 48,3 пункта в мае. Ожидался рост до 51 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в июле, по предварительной оценке, составил 55,5 пункта против уровня июня в 47 пунктов. Это максимальное значение показателя почти за два года. Аналитики ждали его на уровне 50,3 пункта. PMI сферы услуг Германии вырос до 56,7 пункта с 47,3 пункта в июне, PMI в области промышленного производства страны поднялся до 50 пунктов с 45,2 пункта месяцем ранее.

Композитный индекс деловой активности во Франции в июле, по предварительной оценке, вырос до максимума за 2,5 года в 57,6 пункта с уровня июня в 51,7 пункта, хотя аналитики ждали роста только до 53,5 пункта. PMI страны в сфере услуг составил 57,8 пункта против 50,7 пункта месяцем ранее, PMI в области промышленного производства страны снизился до минимума за два месяца в 52 пунктов с 52,3 пункта в июне.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.