МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Российский журнал Forbes представил список миллиардеровв России, кому удалось больше других разбогатеть во время пандемии коронавируса.

Начиная с середины марта текущего года суммарное состояние миллиардеров выросло на $70,73 млрд.

На первом месте — инвестор Леонид Богуславский (фонд RTP Global), чьи доходы выросли на 88%, с $1,5 млрд до $2,8 млрд.

Второе место у Сулеймана Керимова и его семьи "компания "Полюс" аэропорт Махачкалы), рост составил 86% — с $10 млрд до $18,6 млрд.

Третья строчка у Аркадия Воложа, создателя "Яндекса": рост на 75%, с $1,2 млрд до $2,1 млрд.

Далее идут:

  • банкир Олег Тиньков, рост благосостояния составил 63%, с $1,6 млрд до $2,6 млрд
  • владелец "АФК СИСТЕМА" Владимир Евтушенков — 53% — с $1,5 млрд до $2,3 млрд
  • Владимир Богданов (владеет такетом акций "Сургутнефтегаза") — 51% — с $1,3 млрд до $1,97 млрд
  • Николай Буйнов (Иркутская нефтяная компания) — 51%  — с $1,4 млрд до $2,1 млрд
  • Валентин Гапонцев (около 23% акций IPG Photonics) — 46% — с $1,6 млрд до $2,3 млрд.