МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Российский журнал Forbes представил список миллиардеровв России, кому удалось больше других разбогатеть во время пандемии коронавируса.
Начиная с середины марта текущего года суммарное состояние миллиардеров выросло на $70,73 млрд.
На первом месте — инвестор Леонид Богуславский (фонд RTP Global), чьи доходы выросли на 88%, с $1,5 млрд до $2,8 млрд.
Второе место у Сулеймана Керимова и его семьи "компания "Полюс" аэропорт Махачкалы), рост составил 86% — с $10 млрд до $18,6 млрд.
Третья строчка у Аркадия Воложа, создателя "Яндекса": рост на 75%, с $1,2 млрд до $2,1 млрд.
Далее идут:
- банкир Олег Тиньков, рост благосостояния составил 63%, с $1,6 млрд до $2,6 млрд
- владелец "АФК СИСТЕМА" Владимир Евтушенков — 53% — с $1,5 млрд до $2,3 млрд
- Владимир Богданов (владеет такетом акций "Сургутнефтегаза") — 51% — с $1,3 млрд до $1,97 млрд
- Николай Буйнов (Иркутская нефтяная компания) — 51% — с $1,4 млрд до $2,1 млрд
- Валентин Гапонцев (около 23% акций IPG Photonics) — 46% — с $1,6 млрд до $2,3 млрд.
https://1prime.ru/state_regulation/20200724/831822229.html