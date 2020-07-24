МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Российский журнал Forbes представил список миллиардеровв России, кому удалось больше других разбогатеть во время пандемии коронавируса.

Начиная с середины марта текущего года суммарное состояние миллиардеров выросло на $70,73 млрд.

На первом месте — инвестор Леонид Богуславский (фонд RTP Global), чьи доходы выросли на 88%, с $1,5 млрд до $2,8 млрд.

Второе место у Сулеймана Керимова и его семьи "компания "Полюс" аэропорт Махачкалы), рост составил 86% — с $10 млрд до $18,6 млрд.

Третья строчка у Аркадия Воложа, создателя "Яндекса": рост на 75%, с $1,2 млрд до $2,1 млрд.

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