МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, вносящий изменения в Бюджетный кодекс, которые разрешают правительству РФ в 2020 году увеличить расходы федерального бюджета на 1,8 триллиона рублей без внесения в него поправок.

Указанные средства могут быть направлены на предотвращение ухудшения экономической ситуации, профилактику и устранение последствий распространения коронавируса, а также на иные цели, определенные кабмином. У правительства в текущем году уже есть право превышать расходы бюджета на объем поступлений от Сбербанка и других доходов сверх плана.

Закон позволяет еще больше превысить расходы, в данном случае на 1,8 триллиона рублей, уже без привязки к конкретным доходам, в том числе за счет заимствований, отметил ранее замглавы Минфина Алексей Лавров. При этом бюджет в этом году, по его словам, очевидно, будет дефицитным.

По действующему законодательству до 1 февраля 2022 года доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния идут на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета, а не в сам ФНБ. Закон продлевает действие этой нормы до 1 февраля 2024 года, то есть на два года.

Помимо этого, согласно поправкам, регионы и муниципальные образования смогут перечислять бюджетные деньги на счета эскроу в один из уполномоченных банков для расселения аварийных домов и обеспечения квартирами нуждающихся граждан.

Закон также дает возможность заключения долгосрочных соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим организациям на срок, превышающий период бюджетного планирования. Аналогичные положения уже действуют в отношении коммерческих компаний.