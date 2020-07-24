МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. "Распадская угольная компания" (РУК, управляет угольными активами Evraz) начала применять систему видеоаналитики, позволяющую контролировать использование работниками средств индивидуальной защиты и соблюдение правил безопасности на производстве, говорится в сообщении компании.

Как поясняется в сообщении, интеллектуальная цифровая сеть отслеживает, надел ли человек каску, не находится ли в опасной зоне.

"Ежесуточно специалисты по охране труда предприятий РУК изучают полученные данные. По каждому случаю выносят решение: было нарушение или нет. Точность работы системы – 95%. Если программа видит, что по нескольким подобным случаям принято одно и то же решение, она самостоятельно обучается выявлять данный тип нарушения без участия оператора", — говорится в сообщении.

Пилотный проект был запущен на "Монтажнике Распадской", в настоящее время практику распространяют на остальные предприятия. Руководители предприятий могут определить, какие участки их интересуют в первую очередь. По словам директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии РУК Алексея Червякова, видеоаналитика позволяет отслеживать неправильные и опасные действия сотрудников, предупреждая наступление негативных событий.

"Система на основе искусственного интеллекта работает круглосуточно. Похожую систему мы сейчас внедряем на служебном транспорте. Отслеживаем, пристегнулся ли водитель и пассажиры, не отвлекается ли водитель на разговоры по телефону. Еще один проект – видеоаналитика в проходческих забоях. Цифровые технологии помогают нам контролировать соблюдение правил безопасности в шахтах", — приводятся в сообщении слова Червякова.

Основные угольные активы Evraz сосредоточены в Кемеровской области и включают в себя предприятия Междуреченской производственной площадки (входящие в ПАО "Распадская" шахты "Распадская" и "Распадская-Коксовая", разрез "Распадский" и обогатительная фабрика "Распадская") и Новокузнецкой (входящие в "Южкузбассуголь" шахты "Алардинская", "Есаульская", "Осинниковская", "Усковская", "Ерунаковская — VIII", а также обогатительные фабрики "Абашевская" и "Кузнецкая"). Кроме того, на Межегейском месторождении в республике Тыва расположен угледобывающий комплекс "Межегейуголь".