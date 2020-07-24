МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Ассоциация негосударственных пенсионных фондов и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов предложили ввести отдельный "пенсионный" налоговый вычет по взносам граждан на негосударственное пенсионное обеспечение. Такое совместное письмо ассоциаций в ЦБ РФ имеется в распоряжении РИА Новости, при этом в самом ЦБ считают, что обсуждать эти предложения нужно на площадке Минфина.

В настоящее время социальный налоговый вычет предоставляется на сумму расходов до 120 тысяч рублей в год — то есть налогоплательщик может вернуть 13% от этой суммы. Социальный налоговый вычет позволяет вернуть часть выплаченного налога на доходы физических лиц по расходам граждан в том числе на обучение, лечение и приобретение медикаментов, негосударственное пенсионное обеспечение.

"Однако данный налоговый вычет состоит из четырех компонентов: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. При этом медицина и образование "выбирают" практически всю долю по налоговому вычету, а низкая ставка НДФЛ делает его еще менее привлекательным. При этом размер социального налогового вычета не индексировался более 10 лет", — говорится в письме.

В связи с этим ассоциации НПФ предлагают рассмотреть варианты выделения отдельного "пенсионного" налогового вычета с увеличением лимита до 400 тысяч рублей, или увеличения лимита до 6% от зарплаты.

В Банке России подтвердили, что регулятору поступали предложения НПФ и их саморегулируемых организаций по дополнительному налоговому стимулированию негосударственного пенсионного обеспечения.

"По нашему мнению, при обсуждении таких предложений необходимо прежде всего оценить потенциальный эффект от их реализации. С учетом того, что вопросы налогообложения относятся к компетенции Минфина России, Банк России считает, что обсуждать эти предложения необходимо на площадке Минфина России", — сообщили в ЦБ.