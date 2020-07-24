МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. ОК "Русал" полностью перевела Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) на технологию "Экологический Содерберг", говорится в сообщении компании.

"Благодаря проведенной модернизации на технологию "Экологический Содерберг" были переведены 1954 электролизера. Инвестиции в проект только на этом этапе экологической модернизации завода составили 74 миллиона долларов. В целом с 2004 по 2019 годы затраты на реализацию природоохранных мероприятий на КрАЗе составили более 390 миллионов долларов", — сообщил "Русал".

Технология "Экологический Содерберг", говорится в сообщении, была разработана инженерно-технологическим центром "Русала". Благодаря усовершенствованной конструкции системы газоудаления, которая обеспечивает высокую герметичность, и использованию оптимизированного состава анодной массы технология позволяет существенно сократить выбросы, в том числе смолистых веществ. На втором этапе экологической модернизации КрАЗа в 2011-2020 годах суммарные выбросы завода снизились на 13,7%, гидрофторида – на 30%.

По словам гендиректора "Русала" Евгения Никитина, внедрение "Экологического Содерберга" является одним из ключевых проектов модернизации компании и в настоящее время тиражируется и на другие заводы.

"Суммарно в этом году на пяти алюминиевых предприятиях мы должны перевести на новую технологию более 400 электролизеров. Благодаря системе газоочисток, увеличению герметизации нам удается достигать эффективности улавливания фторидов более 99%, бенз(а)пирена – 99,5%, оксида серы – не менее 96,5%. Следующим этапом модернизации станут электролизеры с инертными анодами", – приводятся в сообщении слова Никитина.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. "Русал" в 2019 году сохранил производство алюминия на уровне 3,757 миллиона тонн.