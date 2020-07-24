КИЕВ, 24 июл — ПРАЙМ. Украина разместила еврооблигации с погашением в 2033 году на сумму два миллиарда долларов под 7,253% годовых, сообщила в пятницу пресс-служба министерства финансов страны.

"Украина объявила о прайсинге новых еврооблигаций с самым высоким приоритетом на сумму 2 миллиарда долларов США… с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году", — говорится в сообщении.

"Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "B" рейтинговым агентством Standard & Poor's и "B" — рейтинговым агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 30 июля 2020 года", — добавили в минфине.

Поступления от нового выпуска будут использованы для выкупа еврооблигаций, номинированных в долларах США, с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах, а также для финансирования общих бюджетных назначений. Окончательный максимальный объем выкупа в рамках предложения составляет 846,15 миллиона долларов.

Ранее Украина планировала провести выкуп еврооблигаций выпусков с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до 750 миллионов долларов.