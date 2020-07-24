МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ выбирает консервативную стратегию "тонкой настройки" в вопросе изменения ключевой ставки и оставляет возможность двигаться мелкими шагами в дальнейшем ее снижении, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. Регулятор в своем релизе сохранил сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Текст заявления Банка России по итогам заседания совета директоров по процентным ставкам

Шансы снижения на 0,25 и на 0,5 процентного пункта были примерно равны, поэтому решение регулятора можно назвать ожидаемым, рассуждает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

ЦБ принял ожидаемое решение о снижении ставки, причем по консервативному варианту, что адекватно текущему состоянию экономики и рынков, говорит президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.

"Рубль почти никак не отреагировал на новости, так как оценки будущего не изменились. Доходности в процентах инструментов еле заметно увеличились, отражая тот факт, что ставка понижается не такими быстрыми темпами, как могла бы", — добавил он.

"Оставив в релизе сигнал об оценке целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, регулятор выбрал стратегию "тонкой настройки" и оставил возможность двигаться мелкими шагами в дальнейшем ее снижении – до 4% годовых", — говорит Вайсберг.

Интересно теперь будет послушать заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции, с точки зрения дальнейшей стратегии регулятора и условий возможного дальнейшего снижения ставки – ниже 4% годовых, рассуждает Вайсберг. Интересна также будет оценка регулятором условий приостановки снижения ставки и возможного ее повышения, добавил эксперт.