Банк России выбрал консервативную стратегию "мелких шагов" в вопросе ключевой ставки
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ выбирает консервативную стратегию "тонкой настройки" в вопросе изменения ключевой ставки и оставляет возможность двигаться мелкими шагами в дальнейшем ее снижении, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. Регулятор в своем релизе сохранил сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Шансы снижения на 0,25 и на 0,5 процентного пункта были примерно равны, поэтому решение регулятора можно назвать ожидаемым, рассуждает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.
ЦБ принял ожидаемое решение о снижении ставки, причем по консервативному варианту, что адекватно текущему состоянию экономики и рынков, говорит президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.
"Рубль почти никак не отреагировал на новости, так как оценки будущего не изменились. Доходности в процентах инструментов еле заметно увеличились, отражая тот факт, что ставка понижается не такими быстрыми темпами, как могла бы", — добавил он.
"Оставив в релизе сигнал об оценке целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, регулятор выбрал стратегию "тонкой настройки" и оставил возможность двигаться мелкими шагами в дальнейшем ее снижении – до 4% годовых", — говорит Вайсберг.
Интересно теперь будет послушать заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции, с точки зрения дальнейшей стратегии регулятора и условий возможного дальнейшего снижения ставки – ниже 4% годовых, рассуждает Вайсберг. Интересна также будет оценка регулятором условий приостановки снижения ставки и возможного ее повышения, добавил эксперт.
https://1prime.ru/state_regulation/20200724/831824440.html