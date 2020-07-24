МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Восстановление экономической активности в России может занять более 1,5 лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Мы продолжили смягчение денежно-кредитной политики, в первую очередь, учитывая, что все еще сохраняются риски отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году. Это связано со значительным снижением экономической активности, падением внутреннего и внешнего спроса", — сказала Набиуллина.

"Восстановление, по нашей оценке, займет более 1,5 лет, что окажет сдерживающее влияние на динамику цен", — подчеркнула она.

СПАД ВВП

ЦБ оценивает спад ВВП РФ во втором квартале в 9-10%, заявила глава Банка России.

"Мы оцениваем снижение ВВП во втором квартале в 9-10%", — сказала Набиуллина.

В обновленном среднесрочном прогнозе Банк России сузил прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году до 4,5-5,5% с прежних 4-6%.

Как отметила Набиуллина, регулятор не стал существенно менять прогноз годовой динамики ВВП РФ в 2020 году и учитывал действие двух разнонаправленных факторов.

"С одной стороны, это более глубокое падение деловой активности, внутреннего и внешнего спроса во втором квартале, оно связано с более продолжительным действием ограничений в России и других странах, чем мы ожидали в апреле. С другой стороны, произошло существенное расширение по сравнению с апрелем бюджетных и иных мер поддержки экономики, что частично компенсирует снижение доходов, поддерживает потребление, инвестиции и способствует более быстрому оживлению экономической активности", — сообщила Набиуллина.

По оценке Минэкономразвития, ВВП РФ во втором квартале 2020 года снизился на 9,6%.

ПРОГНОЗЫ ЭКСПОРТА

Банк России прогнозирует падение экспорта из РФ в 2020 году на 13-15%, заявила Набиуллина.

"Как и ранее, мы ожидаем, что наиболее существенный вклад в снижение ВВП в 2020 году внесет падение внешнего спроса, что отразится в снижении экспорта на 13-15%", — сказала она.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. Кроме того, сегодня ЦБ сузил прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году до 4,5-5,5% с прежних 4-6%. Также регулятор изменил ожидаемый коридор по росту экономики в 2021 году — до 3,5-4,5% с апрельской оценки в 2,8-4,8%, в 2022 году — до 2,5-3,5% с прежних 1,5-3,5%.

Нынешнее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ будет оказывать влияние на экономику страны только в следующем 2021 году, подчеркнула она.