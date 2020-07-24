24 июля — Dow Jones. Экономики европейских стран в июле продемонстрировали значительный рост после того, как домохозяйства и предприятия были освобождены от большинства ограничений, введенных в рамках преимущественно успешных усилий по сдерживанию пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют индексы менеджеров по снабжению (PMI), опубликованные в пятницу IHS Markit.

Сила этого восстановления предполагает, что мировой ВВП в июле-сентябре вырастет после резкого сокращения во 2-м квартале на фоне карантинных запретов, парализовавших экономики во всем мире. Между тем новые вспышки заболевания и восстановление ограничительных мер более локального характера не позволяют определить, как быстро экономическая активность вернется к докризисным уровням.

Рассчитываемый IHS Markit составной PMI еврозоны, измеряющий активность в производственном секторе и сфере услуг, в июле подскочил до 54,8 от 48,5 в июне, указав на самый быстрый более чем за два года рост активности после четырех месяцев ее замедления. Значения ниже 50,0 указывают на спад активности по сравнению с предыдущим месяцем, а выше – на ее оживление.

Рост активности превысил ожидания экономистов, как и последние данные по расходам домохозяйств и промышленному производству.

Сила восстановления отчасти отражает строгость действовавших в Европе карантинов. Одни из самых строгих ограничений на передвижение действовали во Франции, где во время карантина индексы PMI падали очень сильно, особенно в сфере услуг. В июле составной PMI для Франции подскочил до 30-месячного максимума 57,6 от 51,7 в июне.

"Мы обнаружили, что с открытием торговых точек (в Европе) бизнес снова начинает процветать, — отметил на этой неделе генеральный директор компании Coca-Cola Джеймс Куинси. – Люди — социальные существа и любят впечатления. Всем захочется выбраться из дома. Какие-то привычки изменятся, но мы все равно будем выбираться, чтобы ощутить окружающий мир".

Между тем остается неясным, удастся ли удержать темп изначального отскока экономики, с учетом потерь, понесенных компаниями за время карантина, а также обеспокоенности относительно новой волны пандемии позднее в этом году.

Одним из тревожных сигналов является то, что компании продолжают сокращать персонал. Это говорит об их неуверенности в том, что возвращение к докризисным уровням активности будет быстрым.

"Существуют опасения, что после первого рывка динамика восстановления сорвется, — отмечает главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон. – Компании продолжают сокращать штат вызывающими тревогу темпами, поскольку боятся, что базового спроса будет недостаточно для поддержания возобновившегося недавнего роста производства".

Хотя компании, принявшие участие в опросах, и сообщали о росте новых заказов, заказы из-за рубежа продолжают падать. На путешествия и туризм, играющие большую роль в экономике южных стран Европы, по-прежнему распространяются запреты, ограничивающие круг потенциальных посетителей.

"Большой процент наших клиентов составляют туристы, и до сих пор к нам вернулось лишь немного европейцев", — рассказывает Рита Индако, совладелица бара-ресторана в Риме. Ее предприятие сейчас работает с загрузкой на 60%-70% ниже докризисного уровня. "Американцев мы вообще пока не видели, а они очень важны для нас, как и туристы из других стран, таких как Австралия", — говорит она.

Судя по опросам, потребители опасаются двух вещей: заражения и безработицы. Результаты опроса, опубликованные в четверг Европейской комиссией, указывают на падение индикатора потребительских настроений в июле.

"Траектория восстановления очень сильно зависит от страха перед инфекцией, — отметил член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Джонатан Хаскел. – Она также зависит от страха перед безработицей".

— Автор Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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