МАДРИД, 24 июл — ПРАЙМ. Испания просит США снять пошлины на ее товары, которые были введены в рамках дела Всемирной торговой организации (ВТО) по Airbus, заявила глава МИД Аранча Гонсалес.

В прошлом году ВТО разрешила США ввести пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в рамках дела о субсидировании Евросоюзом Airbus. В пятницу Airbus договорился с правительствами Франции и Испании о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. В параллельном деле в ВТО по субсидированию Boeing Вашингтоном, ЕС выиграл и ожидает в обозримом будущем разрешения на введение пошлин на американскую продукцию.

"Спор с США по Airbus: ЕС выполнил, нет уже причин для американских санкций на европейский экспорт, мы просим снять санкции с испанских продуктов", — написала министр в Twitter.

Ранее с требованием снятия пошлин выступила Еврокомиссия.