ВОЗОБНОВЛЕНИЕ АВИАСООБЩЕНИЯ

Российские власти с 1 августа возобновят международное авиасообщение. На принятие такого решения повлияли данные об эпидемиологической ситуации в других странах. Уже через неделю можно будет полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 1 августа туристов примут Анкара и Стамбул, с 10 августа россияне смогут посетить турецкие курортные города: Анталию, Бодрум и Даламан. Перелеты пока будут выполняться только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Для этих городов будет отменено правило, когда за сутки осуществляется прилет не более 500 человек в Москву, а в другие города — не более 200 человек в сутки. В течение 72 часов до вылета иностранцы должны получить справку об отрицательном тесте на коронавирус. Россиянам можно сдать такой тест в течение 72 часов на территории России.

"Аэрофлот" уже заявил, что, с 1 августа полетит в Лондон и Стамбул, S7 также готова к началу полетов за границу, ждет разрешения​, "Победа" тоже в августе возобновляет рейсы в Стамбул и Анталию.

НАЦПРОЕКТЫ ДО 2030 ГОДА

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года. В документе сказано, что целью плана являются прорывное развитие, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания. Этот указ заменяет предыдущий документ, подписанный в день инаугурации 7 мая 2018 года, в котором речь шла о целях и стратегических задачах на период до 2024 года. Всего в документе прописано пять национальных целей: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация. К 2030 году темпы роста ВВП должны превысить среднемировые, ожидаемая продолжительность жизни — увеличиться до 78 лет. Кроме того, Россия должна войти в десятку стран по качеству образования и объему научных исследований. Также должен быть снижен уровень бедности в два раза по сравнению с 2017 годом.

Для цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" поставлена задача улучшать жилищные условия пяти миллионов семей ежегодно и увеличить объемы жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год. Для улучшения экологической обстановки снизят выбросы опасных веществ, ликвидируют наиболее опасные промышленные объекты и проведут работы по оздоровлению водных объектов. Правительство должно до 30 октября сформулировать предложения по исполнению указа, а также скорректировать собственный план работ на период до 2024 года и плановый период до 2030 года. Эксперты рассказали, как Банк России влияет на carry trade и курс рубля

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ НА МИНИМУМЕ

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку еще на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. Регулятор отметил, что после снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. При этом Центробанк не исключает краткосрочного ускорения инфляции в стране из-за ограничений по коронавирусу. Снижение ключевой ставки должно привести к уменьшению стоимости основных банковских продуктов — вкладов и кредитов. На фоне низкой экономической активности и замедляющейся инфляции впервые с 2015 года Банк России в июне уменьшил ставку сразу на 100 базисных пунктов — до 4,5% годовых. Банк России в своем релизе в пятницу сохранил сигнал о том, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. На пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ не исключает возможности снижения ключевой ставки на сентябрьском заседании, будет оценивать ситуацию в экономике.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики считают, что ЦБ РФ выбирает консервативную стратегию "тонкой настройки" в вопросе изменения ключевой ставки и оставляет возможность двигаться мелкими шагами в дальнейшем ее снижении. Шансы снижения на 0,25 и на 0,5 процентного пункта были примерно равны, поэтому решение регулятора можно назвать ожидаемым.

КЕШБЭК ЗА ПУТЕШЕСТВИЯ

Уже в августе может заработать система по возвращению части денег россиянам, которые они потратили на покупку туров по стране. Выступая в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заявил, что правительство приняло решение выделить туристической отрасли дополнительно 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Деньги по программе, разработанной Ростуризмом и Национальной системой платежных карт (НСПК), будут возвращать россиянам на карту "Мир". Условия для получения кешбэка за отдых очень простые: длительность туристической поездки должна быть не менее пяти ночей, цена поездки — не менее 25 тысяч рублей, а тур должен быть приобретен в определенные даты и оплачен картой "Мир".

В ассоциации туроператор (АТОР) пояснили, что при покупке пакетного тура стоимостью от 25 тысяч до 50 тысяч рублей кешбэк будет составлять 5 тысяч рублей. В том случае, если тур обошелся в 50-75 тысяч рублей, субсидия составит 10 тысяч рублей, а за туры дороже 75 тысяч рублей кэшбэк составит 15 тысяч рублей. В Ростуризме добавили, что туристы получат компенсацию за поездку по России в срок от пяти минут до пяти дней. Акция действует 20 декабря 2020 года.

По мнению экспертов, поддержка туристической индустрии позволит ускорить сроки выхода отрасли из кризиса, а средства на компенсацию затрат для россиян, приобретающих туры по стране, дадут возможность большему числу россиян выбраться на отдых. Сумма, которая будет сэкономлена, достаточно значительная и сыграет весомую роль при выборе — остаться дома либо полноценно отдохнуть.​ Закон о цифровых активах станет первым шагом к легализации токенов, считают эксперты

РОССИЙСКАЯ ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА

Госдума в среду приняла закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), в пятницу Совет Федерации его одобрил. Он вступает в силу с 1 января 2021 года. В принятый законопроект попала часть положений о цифровой валюте, в частности определение этого актива. ЦФА — это цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только через внесение записей в информационной системе на основе распределенного реестра (блокчейна). Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа. Этот закон, определяющий основные термины, необходим для дальнейшего обсуждения регулирования, в том числе в отношении разделения понятий ЦФА и криптовалют.

Легализация использования цифровых активов, криптовалюты, по мнению экспертов, необходима. Закрепление определения цифровой валюты расширит инструментарий, который есть у ряда экономических агентов. Однако многое будет зависеть от подзаконных актов и закона о криптовалюте, в частности, поскольку мировой опыт ее регулирования достаточно скромный, и мир пока нащупывает способы регулирования оборота таких сущностей.​ Пожарная мера. В ЕС согласовали размер фонда на восстановление экономики

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕС ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Сложным компромиссом во вторник завершился саммит ЕС, на котором обсуждался план восстановления Европы после пандемии коронавируса и семилетний бюджет на 2021-2027 годы. Главы государств и правительств 27 стран достигли соглашения по бюджету сообщества объемом в 1 трлн евро. Лидеры также одобрили создание внебюджетного фонда восстановления экономики объемом в 750 млрд евро. Из этих денег между странами ЕС 390 млрд евро могут быть распределены в виде грантов (безвозмездная помощь), 360 млрд евро — в виде льготных кредитов. Деньги, выделяемые в виде грантов, должны быть полностью распределены до 2023 года. Самый большой их объем получит Италия — 81 млрд евро в виде грантов и почти 128 млрд евро в виде льготных займов. Сроки погашения всей этой суммы рассчитаны на период до 31 декабря 2058 года.

По мнению экспертов, сумма в 750 млрд евро может быть достаточной, чтобы покрыть расходы стран Евросоюза на борьбу с пандемией Covid-19 и на определенные реформы в системе здравоохранения. При этом выделенные средства не помогут экономике ЕС избежать спада. В том случае, если в странах Евросоюза наступит кризис глобального масштаба, российская экономика тоже пошатнется, так как Европа является главным покупателем российских углеводородов.

ПРОБЛЕМЫ NATURA SIBERICA

Производитель косметики Natura Siberica ООО "Первое решение" может закрыть свои магазины и полностью остановить работу из-за иска на 4,5 млрд рублей. 21 марта в результате пожара на территории нежилого помещения в Дмитрове, где "Первое решение" арендует производственные площади, сгорел ангар. Владелец объекта ООО "Эн+ Рециклинг" подал в суд на арендатора, оценив ущерб в 4,5 млрд рублей. В рамках спора суд в начале июня принял обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту совершать какие-либо регистрационные действия с брендами ответчика. 22 июля суд ввел ограничительные меры в отношении товарных знаков и автомобилей "Первого решения" — среди его торговых марок, помимо Natura Siberica, также "Рецепты бабушки Агафь", Organic Shop и Planeta Organica.

В "Первом решении" заявили, что сумма ущерба "абсолютно нереалистична" и чрезмерно завышена. Компания также заявляет, что неправомерные действия, которые ведутся в отношении нее, способны привести к полной остановке ее деятельности, закрытию косметических производств и сетей магазинов, что повлечет за собой потерю работы тысячами людей и исчезновению с прилавков магазинов доступной и качественной косметической продукции.