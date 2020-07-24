МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Банк России в базовом сценарии ожидает начала покупок валюты по бюджетному правилу в 2022 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"По нашему прогнозу, по базовому сценарию, если жизнь будет развиваться в соответствии с базовым сценарием, то мы приступим к покупкам валюты по бюджетному правилу в 22-м году. У нас прогноз цены на нефть на 22-й год 45 долларов за баррель", — сказала Набиуллина.

"Что касается 185 миллиардов рублей, тоже если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, то мы будем продавать ее, валюту, равномерно в течение четвертого квартала. Мы хотим ее продать до конца этого года", — добавила она.

Ранее в пятницу Набиуллина сообщила на пресс-конференции, что ЦБ РФ планирует в августе-сентябре осуществить взаимозачет с Минфином всех операций по покупке-продаже валюты, сальдо составит 185 миллиардов рублей.