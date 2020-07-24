МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ будет внимательно следить за начавшимся ростом расчетов наличными, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Спрос на наличные, действительно, на первом этапе мы связывали, и это так и происходило, с тем, что люди запасались наличными на период ограничений, самоизоляции, где-то они, наверняка, вернули в банки эти деньги, где-то они еще находятся у людей. Второе: на спрос на наличные оказало влияние изменение ситуации в туристической отрасли…. Поездки за рубеж — они упали, падают, растет внутренний туризм и часто он тоже сопряжен с тем, что люди при поездках в отпуск внутри страны снимают наличные", — отметила Набиуллина.

"Вполне возможно, эту версию мы тоже рассматриваем, будем смотреть,… что предприятия в нынешних условиях для расчетов друг с другом и для расчетов со своими работниками стали больше использовать наличные. Эта ситуация требует дополнительного анализа, мы ее мониторим, будем продолжать мониторить, какова будет динамика наличных и факторы, влияющие на эту динамику", — сказала она.