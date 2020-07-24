МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Банк России планирует в случае сохранения текущей конъюнктуры нефтяных цен произвести взаимозачет всех валютных операций с Минфином, включая сделку по Сбербанку, и оставшуюся в результате валюту на 185 миллиардов рублей продать равномерно на рынке в течение четвертого квартала, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Минфин в начале апреля купил у ЦБ контрольный пакет Сбербанка в размере 50% плюс одна акция за 2,14 триллиона рублей. Регулятор тогда передал правительству 50% акций банка, а одну акцию оставил у себя для заключения акционерного соглашения с кабмином. В конце апреля ЦБ подписал с правительством акционерное соглашение по Сбербанку и передал кабмину свою последнюю акцию банка. Акционерное соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года.

По установленному самим регулятором правилу, ЦБ постепенно продает вырученную от этой сделки валюту на рынке, когда цена нефти оказывается ниже 25 долларов за баррель.

"Механизм, когда мы реализуем эту валюту только при цене нефти Urals ниже 25 долларов за баррель, прекращает действие до 30 сентября. При сохранении текущей конъюнктуры мирового рынка нефти в августе-сентябре, мы планируем осуществить взаимозачет недопроданного остатка валюты в связи со сделкой по Сбербанку с суммами всех отложенных с 2018 года покупок валюты и упреждающих продаж, которые мы проводили в марте-апреле. Сальдо этих операций в рублевом эквиваленте составляет 185 миллиардов рублей", — сказала глава ЦБ на пресс-конференции.

"Этот объем иностранной валюты будет равномерно реализован в дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила в течение четвертого квартала", — сказала Набиуллина.

Минфин начал покупки валюты на рынке в 2017 году для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. В сентябре 2018 года покупки валюты были приостановлены из-за повышенной волатильности на российском финансовом рынке. В середине января 2019 года они возобновились.

ЦБ 10 марта начал упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила для поддержания финансовой стабильности в РФ. Помимо этого, с 19 марта ЦБ продает дополнительные объемы валюты из ФНБ для реализации сделки по Сбербанку. Эти продажи проходят в случае цены нефти Urals ниже 25 долларов за баррель. Исходя из раскрываемых ЦБ данных, эти дополнительные продажи не осуществляются начиная с 12 мая, когда проводились операции с расчетами 13 мая. С этого дня ежедневно продавалась валюта на сумму, которую и "заказывал" Минфин по бюджетному правилу.