МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в июне выросли на 13,8% по сравнению с пересмотренным показателем мая — до 776 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 4% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 700 тысяч.

Показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону повышения — до 682 тысяч с 676 тысяч.

По сравнению с июнем 2019 года, когда индикатор составлял 726 тысяч, продажи новых домов в США в отчетном месяце выросли на 6,9%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.