МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в июле снизился на три процентных пункта в добывающих производствах и на пять — в обрабатывающих, свидетельствуют данные Росстата.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в июле 2020 года составил: в добыче полезных ископаемых — (-3%); в обрабатывающих производствах — (-5%)", — говорится в сообщении.

При этом в июле экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 9% и удовлетворительной — 72% руководителей, в обрабатывающих производствах соответственно — 8% и 70% респондентов.

В добыче полезных ископаемых число пессимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации превышает число оптимистов на 8 процентных пунктов, в обрабатывающих производствах — на 14 процентных пунктов.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 20% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 27%. При этом число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 10 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах – на 15 процентных пунктов.