ЛОНДОН, 24 июл — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Розничные продажи в Великобритании в июне по сравнению с показателем за май выросли на 13,9% после открытия непродовольственных магазинов, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании.

Непродовольственные магазины в стране возобновили работу с 15 июня, розничная торговля ощутила приток отложенного спроса.

"Двухмесячное увеличение объема розничных продаж в мае и июне 2020 года привело к тому, что общий объем продаж достиг того же уровня, что и до пандемии коронавируса", — отметили в статистическом ведомстве, добавив, что одновременно сократился объем продаж через онлайн-магазины.

Однако продажи в магазинах одежды и обуви в июне оставались все еще на 15% ниже, чем в феврале.