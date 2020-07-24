МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/. Рейсы за рубеж будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями на регулярной и чартерной основе, сообщает Росавиация.

"С 00 ч 00 мин 1 августа 2020 года возобновляется воздушное сообщение из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Великобританию (Лондон), Турцию (Стамбул и Анкара) и Танзанию (Занзибар). С 00 ч 00 мин 10 августа 2020 года также возобновляются полеты из указанных российских городов в Анталью, Даламан и Бодрум (Республика Турция)", — говорится в сообщении.

"Полёты будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями на регулярной и чартерной основе. Ранее введённые ограничения количества прибывающих пассажиров в сутки в Москву и регионы на данных маршрутах отменены", — отмечает Росавиация.

Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции российские и иностранные авиакомпании при выполнении международных полетов в российские аэропорты должны будут соблюдать методические указания по организации работы аэропортов и авиакомпаний при поэтапном выходе из режима противоэпидемических ограничений.

"Обращаем внимание пассажиров на то, что прибывающими в Российскую Федерацию из иностранных государств гражданами должны быть выполнены требования Роспотребназдора, направленные на предотвращения распространения СОVID-19", — говорится в сообщении.

"В Росавиации продолжит свою деятельность рабочая группа, координирующая перевозку российских граждан воздушным транспортом из иностранных государств в Российскую Федерацию в связи с введенными ограничениями. Формирование графика вывозных рейсов будет осуществляться на основании данных, полученных от Минкомсвязи России и МИД России", — добавляет ведомство.