МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/. Росавиация уведомила авиакомпании, аэропорты и иностранные авиавласти о возобновлении полетов за рубеж, подтвердила журналистам представитель ведомства.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих ранее сообщил, что Росавиация в пятницу уведомит авиакомпании о возобновлении с 1 августа полетов в ряд городов иностранных государств. Представитель Росавиации также сообщила, что ведомство уведомит по принятым решениям по международным полетам авиакомпании, аэропорты и авиавласти соответствующих стран.

В Росавиации подтвердили, что уведомили авиакомпании и аэропорты (направлена телеграмма). Также направлены письма в авиационные власти Великобритании, Турции и Танзании.

Россия на фоне пандемии коронавируса с конца марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений, в числе которых вывозные рейсы. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.