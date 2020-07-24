МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/. Банк России в пятницу продолжил проводить стимулирующую монетарную политику, снизив ключевую ставку еще на 0,25 процентного пункта, до 4,25% годовых на фоне инфляции ниже целевого уровня в 4% и слабого восстановления экономической активности в стране. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также намекнула, что такой шаг означает выход регулятора на "финишную прямую" в текущем цикле смягчения монетарной политики.

"Обращу внимание, что на текущем заседании мы перешли к нашему стандартному шагу в изменении ключевой ставки, учитывая, что сейчас уже требуется более тонкая настройка ДКП, в рамках базового прогноза, в отличие от ситуации предыдущих месяцев, когда была оправдана решительная реакция ДКП в ответ на шоки", — сказала она в ходе пресс-конференции.

Регулятор также уточнил диапазон "нейтральности" ключевой ставки, при котором инфляция будет оставаться на целевом уровне, а темпы роста экономики будут соответствовать потенциальным. По словам Набиуллиной, уточнение оценки нейтральной ставки связано, прежде всего, с изменением внешних факторов, в том числе с формированием процентных ставок мировой экономики на более низком уровне. Новый диапазон составляет 5-6%, что обеспечит меньший "отскок" ключевой ставки на выходе регулятора из стимулирующей денежно-кредитной политики.

При этом для рынка это не стало сюрпризом, заявил РИА Новости старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич. "Этот шаг в принципе назревал, в своих долгосрочных прогнозах многие эксперты уже прогнозировали возврат ключевой ставки не к уровню 6–7%, а ниже в диапазон 5–6%. С учётом текущей страновой премии за риск и ожидания сохранения низкого уровня ставок в мире, этот диапазон был ожидаем и для рынка не привнес нового", — сказал он.

Опрошенные РИА Новости эксперты не удивлены и решением ЦБ снизить ставку: преодоление негативных последствий эпидемии коронавируса является сейчас центральной задачей регулятора. При этом Банк России все же напоминает, что решения по денежно-кредитной политике он принимает прежде всего исходя из задачи стабилизации инфляции на цели — вблизи 4%. Однако пока до этого все же далеко: на конец текущего года регулятор ожидает инфляцию в 3,7-4,2%, а в конце следующего года она будет находиться в диапазоне 3,5-4%.

КОНСЕРВАТИВНОЕ СНИЖЕНИЕ

Основным драйвером снижения ключевой ставки выступило преобладание дезинфляционных рисков над проинфляционными, отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. При этом снижение на 0,25 процентного пункта представляется старшему управляющему директору рейтингового агентства НКР Александру Проклову символическим: во второй половине года могут возрасти инфляционные риски, поэтому ЦБ обязан предвосхищать и купировать возможное ускорение инфляции уже сейчас.

С таким мнением соглашаются и аналитики "ВТБ Капитала": поскольку регулятор пересмотрел свой апрельский прогноз по цене на нефть в сторону повышения в 2020-2021 годах, то более дорогая нефть предполагает и более крепкий рубль, который является дезинфляционным фактором. Роль сыграла и фискальная консолидация, считают они. "Перенос сроков реализации нацпроектов указывает на то, что в области фискальной политики вместо ожидавшейся экспансии произойдет консолидация в 2021 году. Это тоже дезинфляционный фактор", — добавили эксперты.

Уменьшение ставки на 0,25 процентного пункта в условиях резкого сокращения экономики и подавленной инфляции призвано поддержать поддержку совокупный спрос монетарными методами, в том числе через кредитование.

"Снижение ключевой ставки позволит понизить ставки по кредитам, в том числе по ипотечным кредитам. Это окажет существенную помощь экономике, поскольку сделает более доступными кредиты для компаний и граждан. Граждане и бизнес получат возможность рефинансировать кредиты под более низкую процентную ставку, снизить долговую нагрузку и высвободить средства на потребление и инвестиции", — подметил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Одного лишь снижения ставки в условиях текущего кризиса недостаточно, для улучшения положения необходимы меры, способствующие повышению доступности кредитов, считает председатель правления "БКС банка" Дмитрий Пешнев-Подольский. Однако несмотря на необходимость стимулирования потребительского спроса, ЦБ не намерен допускать чрезмерного роста потребкредитования в стране. Регулятор не собирается отказываться от регулирования долговой нагрузки населения, заявила Набиуллина.

ЕЩЕ СНИЗИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

В России, как и во многих развивающихся странах, цикл монетарного смягчения подходит к концу, однако российскому регулятору все еще предстоит "нащупать" границу снижения в текущем году. Банк России в своем релизе подтвердил, что на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки. Набиуллина уточнила, что видит потенциал для дальнейшего смягчения в текущем году и не исключила в зависимости от ситуации в экономике уменьшения ключевой ставки на сентябрьском заседании. Тем не менее, некоторые аналитики считают, что ЦБ уже достиг предела смягчения монетарной политики.

"Данное снижение может быть последним в 2020 году, что подтверждается сочетанием очень мягкого сигнала о возможности дальнейшего снижения в тексте пресс-релиза и прогноза по инфляции на конец 2021 года достаточно близкого к целевому", — считает замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Сохранение ставки на текущем уровне на ближайших заседаниях ЦБ наиболее вероятным вариантом считает и Проклов из НКР.

Снижение ставки в июле может быть последним в данном цикле при активной реализации краткосрочных инфляционных рисков, считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Однако в случае выраженной сезонной дефляции на продовольствие и укрепления тренда на сохранение инфляции ниже 4% на конец года, следующее и последнее снижение ставки может быть уже на заседании в сентябре, считает он.

Несмотря на то, что остановка цикла смягчения монетарной политики регулятора близка, на что указывают такие проинфляционные риски как нарушенные цепи поставок, возможный рост издержек из-за мер предотвращения эпидемии и более быстрое восстановление спроса, шансы на донастройку политики как в сентябре, так и до конца года все еще сохраняются, верит главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. В "ВТБ Капитале" как раз ожидают, что на следующем заседании регулятор снизит ставку до 4%, на этом уровне она и будет находиться в течение 2021 года.

Старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева подчеркивает, что при отсутствии точек роста доходов населения в ближайшие два квартала и сохраняющихся негативных ожиданиях самих граждан будет сдерживаться потенциал для роста экономики, соответственно, и инфляции. Это обеспечивает потенциал для дальнейшего понижения ключевой ставки как минимум до 4% годовых.

Такие же ожидания и у стратега Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николая Минко, хотя он допускает, что в случае сильного отклонения инфляции от 4% ЦБ может опустить ставку еще ниже. Главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах считает, что в конце года ставка будет находиться на уровне 4% годовых, однако при ухудшении ситуации в экономике она опустится гораздо ниже — вплоть до 3,5-3,75%.