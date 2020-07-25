МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/. Ежегодно российский бюджет из-за налоговых преступлений теряет более 58 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

"По данным Следственного комитета России, в среднем в результате совершения налоговых преступлений ежегодно бюджет страны теряет чуть более 58 миллиардов рублей", — сообщила Леоненко.

В то же время, по ее словам, "говоря в целом о динамике налоговой преступности, можно констатировать, что на протяжении 2016–2019 годов она находится на относительно стабильном уровне, за исключением небольшого снижения".

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru 27 июля в 09.00 мск.