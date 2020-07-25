МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал неуместным заявление главы комитета Госдумы по энергетике Павла Завального о возврате штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг, сообщает в субботу пресс-служба партии.

Ранее в мае глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный поддержал предложение по сокращению срока моратория на взыскание пеней за неоплату энергоресурсов с учетом разной ситуации у потребителей. Правительство РФ в апреле установило мораторий до 1 января 2021 года на взыскание неустойки за просрочку платежей за коммунальные услуги, в том числе за электроэнергию, a также на ограничение предоставления коммунальных услуг при их неоплате. От обязанности оплаты самих энергоресурсов постановление не освобождает.

"Заявление Павла Завального о необходимости вернуть штрафы за неуплату услуг ЖКХ является его личным мнением, но никак не позицией партии", — цитирует Турчака пресс-служба ЕР. Он отметил, что подобные идеи неуместны в условиях сохраняющейся непростой финансовой ситуации. Также Турчак напомнил, что именно "Единая Россия" предложила отменить начисление пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

"Мы понимали, что многие люди потеряли часть доходов. А в период самоизоляции счета за ЖКУ выросли, и это стало дополнительной нагрузкой. Поэтому запрет на начисление пени стал одной из первых и очевидных мер поддержки граждан во время пандемии", — добавил он. Турчак заявил, что "Единая Россия" настаивает на сохранении запрета начислять пени как минимум до конца года.

Крупные энергокомпании уже отмечали снижение собираемости платежей и предлагали сократить сроки действия моратория. За сокращение срока моратория выступало Минэнерго России, а за его отмену Ассоциация "НП Совет рынка" (регулятор энергорынков РФ).