МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяет крупнейших российских ритейлеров) разработала регламент работы торговых компаний на случай "второй волны" коронавируса, который предполагает различные меры для обеспечения безопасности магазинов, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков.

"АКОРТ подготовила регламент работы торговых организаций на случай "второй волны" коронавируса. В первую очередь это касается непродовольственной розницы, но и на продовольственную торговлю он тоже распространяется. Если наш проект будет одобрен, его соблюдение позволит не вводить при росте заболеваемости столь жесткие ограничения на работу ритейла, какие мы наблюдали весной", — сказал Беляков в преддверии Дня работников торговли, который в текущем году отмечается 25 июля.

По его словам, в регламенте — несколько направлений, первое — меры, которые будут предпринимать ритейлеры для того, чтобы поход в магазин был безопасным.

"Здесь тоже есть несколько аспектов. Например, в торговом зале могут находиться сотрудники только в средствах индивидуальной защиты. Предполагается более частая обработка торгового зала и поверхностей в нем — корзинок, тележек, полок, дверных ручек и дверей, всего, к чему можно прикоснуться", — сообщил председатель президиума ассоциации.

Другое направление — это работа с покупателями. "Мы в пределах своих полномочий ограничиваем доступ в торговый зал и обслуживание тех граждан, кто может создавать риски для других покупателей и сотрудников магазина — тех, кто не применяет средства индивидуальной защиты и не носит перчатки и маски", — добавил собеседник агентства.

"И третье — работа с органами власти. Это принципы оперативного взаимодействия, когда информация о возникающих проблемах быстро доводится до правоохранительных органов, до местных администраций, а они в свою очередь в рамках своих полномочий принимают решения, исключающие злоупотребления. И, разумеется, обязательное исполнение требований Роспотребнадзора. Это три важных блока", — заключил Беляков.