МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Сотрудники магазинов ведущих торговых сетей "Пятерочка", "Перекрёсток ", "Магнит", Лента" и "Азбука вкуса" в День работника торговли обменялись униформой.

Данным шагом работники магазинов показали свое единство и сплоченность отрасли. В частности, в акции приняли участие магазины Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара.

Напомним, что 25 июля в России отмечается День работников торговли – это профессиональный праздник для более чем 13 млн россиян, занятых в этой сфере по всей стране.

Обменом формой сотрудников компании решили показать значимость каждого специалиста отрасли и единство продуктовых ритейлеров в их общей миссии – заботе о потребителе.

Как отмечает экспертное сообщество, торговля – это отрасль, где формируется около 15% ВВП, на нее приходится более 10% всех налоговых отчислений в стране.

"За 30 лет торговля из ларьков и стихийных рынков развилась в современный ритейл, гигантскую отрасль, с передовыми технологиями и уникальными IT-решениями. Ориентируясь на спрос, на предпочтения потребителей, торговые сети развивались, расширяли ассортимент. Сегодня только в крупнейших сетях, входящих в нашу Ассоциацию, более 42 тысяч торговых точек", – заявил председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.