БРЮССЕЛЬ, 25 июл — ПРАЙМ. Евросоюз может обжаловать решение Всемирной торговой организации в споре с Россией по энергокорректировкам, однако пока апелляционный орган ВТО не сформирован, рассматривать такое заявление будет некому, но и исполнять решение арбитров организации до вынесения апелляционного решения не придётся, рассказал РИА Новости торговый источник в Женеве.

Ранее в пятницу группа арбитров ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом о том, что методика энергокорректировок ЕС, применяемая в антидемпинговых расследованиях, нарушает правила организации. Группа арбитров рекомендовала ЕС привести свои меры в соответствие с нормами ВТО.

РФ рассчитывает, что ЕС добросовестно исполнит решение панели арбитров и доступ российских товаров на европейский рынок существенно улучшится, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По правилам организации решение группы арбитров может быть обжаловано в апелляционном органе, однако тот не функционирует с конца прошлого года из-за позиции США.

"И ЕС, и Россия могут подать апелляцию, но, как вы знаете, в апелляционном органе недостаточно судей, чтобы рассматривать апелляцию", — сказал источник. Таким образом, по его словам, любая такая апелляция пойдёт как бы в никуда, пока не будут назначены новые судьи. При этом, если ни одна из сторон не подаст апелляцию, то решение группы арбитров будет закреплено и ЕС должен будет его выполнять.

Существует альтернативная процедура обжалования решений арбитров ВТО, о которой ранее договорились между собой ЕС и ещё 21 член организации. Однако, поскольку Россия не является участником этого соглашения, оно не может быть применено в данном случае, пояснил собеседник агентства.

Кроме того, источник подтвердил, что если одна из сторон дела подаст апелляцию, то слушаний по ней пока не будет, но не будет и обязательства выполнять решение арбитров, пока не будет вынесено решение по апелляции.