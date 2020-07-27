МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. российская Федерация в сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го поставит покупателям за границу рубеж почти 1,8 млн тонн сахара. Если это случится, то Россия выйдет на седьмое место по мировому экспорту этого продукта, пишет РБК со ссылкой на презентацию Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.

До этого года Россия не входила в топ-10 экспортеров сахара в мире.

В текущем сезоне Россия продает на экспорт сахара больше, чем Куба (1 млн тонн) и страны Евросоюза (1,1 млн тонн).

На первом месте, по прогнозам экспертов рынка, должна оказаться Бразилия с поставками в 24 млн тонн.

Россия увеличила экспорт сахара более чем в четыре раза.

Как отмечают в Союзроссахаре, в предыдущем сезоне из РФ было экспортировано только 277 тысяч тонн сахара. В этом сезоне — по данным на июль — уже продано за рубеж почти 1,3 млн тонн.

Рост экспорта связан с большим урожаем сахарной свеклы в стране: по данным Росстата, в 2019 году ее сбор вырос на 29%, до 54,3 млн тонн.

Низкая цена на сахар и транспортная доступность заводов РФ дали нарастить отгрузки в соседние страны, Казахстан и Узбекистан, а также начать поставки на новые рынки, которые ранее закупали сахар у производителей сахарного тростника.