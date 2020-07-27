МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Берлин выступает против возвращения России к формату "Большой семерки" (G7). Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью Rheinische Post.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, причиной исключения Москвы из общения в формате G7 стало воссоединение России с Крымом. Еще одна причина — ситуация на Украине.

"Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России", — считает Маас.

Дипломат также не согласен с предложением президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 еще четыре страны. Американский лидер видит возможным участие в саммите России, Индии, Республики Корея и Австралии.

Маас считает, что устраивающий Берлин формат международного саммита заключается именно в клубе семи государств или двадцати (G7 и G20), но не одиннадцати или двенадцати.

При этом немецкий дипломат высоко оценивает опыт главы российского МИД Сергея Лаврова. Он считает, что глава российской дипломатии последовательно отстаивает интересы своего государства, но с ним всегда возможно "найти решение".