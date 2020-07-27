МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Кризисное положение, в котором экономика России оказалась в первой половине 2020 года, привело к тому, что треть российского бизнеса (36%) работала себе в убыток, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные Росстата.

Совокупная чистая прибыль компаний, за исключением малого предпринимательства, банков, страховых компаний и госпредприятий, снизилась на 51,6% и составила 3,246 триллиона рублей.

Порядка 34,2 тысячи компаний получили прибыль в 5,873 триллиона рублей. Убыток получили 19,3 тысячи предприятий на сумму в 2,627 триллиона рублей.

Больше всего, пишет издание, кризис ударил по предприятиям, связанным с добычей полезных ископаемых. В этом секторе экономики убыток вырос в 8,6 раза. Убыток в обрабатывающих производствах вырос в 2,7 раза, в оптовой и розничной торговле — в 2,8 раза.