МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Эксперимент по обжалованию проверок в досудебном порядке начнется во всех регионах России в августе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В августе во всех регионах России начнется эксперимент, в ходе которого бизнес и граждане через личный кабинет на портале госуслуг смогут обжаловать решение надзорных органов в досудебном порядке, в том числе оспорить назначение плановой или внеплановой проверки, бездействие должностных лиц", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, внедрение электронного формата в сфере контроля и надзора делается для снижения количества злоупотреблений и повышения прозрачности.

Премьер сообщил, что в эксперименте участвуют МЧС, Ростехнадзор, Росздравнадзор.

В настоящий момент предприниматели могут обжаловать решения контролеров как в судебном порядке, так и в административном, при этом жалоба отправляется в сам госорган. Однако порядок досудебного обжалования как самостоятельного института законом не установлен, в том числе не прописаны основания досудебного обжалования.

Государство должно помогать бизнесу, а не создавать искусственные барьеры. этот подход сохранится и в дальнейшем, также заявил Мишустин.

"Как я уже говорил, выступая с отчетом в Государственной думе, государство должно быть надежным и добросовестным помощником, а значит наша задача помогать бизнесу, а не создавать ему искусственные барьеры. Этот подход сохраним и в дальнейшем", — сказал он.