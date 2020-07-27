МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об облегчении трудоустройства для женщин с детьми до 3 лет и пожилых людей.

"Подписано постановление правительства, которое даст нашим гражданам дополнительные возможности для трудоустройства. Речь идет о женщинах с детьми до трех лет и о пожилых людях, которым после выхода на пенсию или из отпуска по уходу за ребенком нужно пройти переобучение или повысить квалификацию", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Организацией таких образовательных программ занимаются государственные службы занятости в регионах, отметил он.

"Однако до сегодняшнего дня они не имели права самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии тем, кто непосредственно осуществляет обучение. Средства распределялись из бюджетов соответствующих регионов, это затягивало и усложняло необходимые процедуры. Мы устраняем этот правовой пробел, теперь службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут программы обучения и переквалификации в рамках национального проекта "Демография", — сказал премьер.