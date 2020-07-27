БЕРЛИН, 27 июл — ПРАЙМ. Экономика Германии постепенно восстанавливается, индекс экономической конъюнктуры IFO в июле вырос до 90,5 пункта против 86,3 пункта в июне, говорится в материалах мюнхенского Института экономических исследований.

По данным IFO, постепенный рост ожиданий немецких предприятий продолжается третий месяц подряд. Участники исследования в целом довольны сегодняшним положением и с "осторожным оптимизмом" оценивают развитие в ближайшие месяцы.

"Немецкая экономика постепенно восстанавливается", — говорится в исследовании. Позитивную динамику констатируют в торговле, промышленности, сфере услуг и строительстве.