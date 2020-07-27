FT: США перестали считать Россию сильнейшим соперником
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов перестали считать Россию своим основным соперником, пишет Financial Times.
Как стало известно изданию, администрация президента США Дональда Трампа назвала главной угрозой для страны Китай: и точки зрения технологий, и с позиции военного потенциала.
Вашингтон отказался считать Кремль своим сильнейшим соперником. Это произошло несмотря на то, что именно Москва "бросила прямой вызов западноориентированному мировому порядку", присоединив к своей территории полуостров Крым в 2014 году, пишет Financial Times.
Что касается Пекина, то действия руководства Китая сопровождаются "все более воинственным тоном", считают в Белом доме.
Говоря об отношениях Москвы и Пекина, то после введения против России экономических санкций из-за присоединения Крыма в 2014 году эти две страны заметно усилили взаимодействие.
Ряд политиков в США считают, что Россия сможет объединиться с США для противостояния Китаю: отношения Москвы и Пекина не так прочны, как модет показаться на первый взгляд.
https://1prime.ru/state_regulation/20200727/831831914.html