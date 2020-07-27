МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий Голомолзин освобожден от должности по собственной просьбе, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освободить Голомолзина Анатолия Николаевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", — сообщается в распоряжении.

Голомолзин в 2004 году был назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы. Как отмечается на сайте службы, под его руководством и при непосредственном участии были рассмотрены крупнейшие и прецедентные дела о нарушениях антимонопольного законодательства, а также проводились реформы естественных монополий и тарифного регулирования.