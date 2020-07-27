27 июл — Dow Jones. Во вторник и среду руководители ФРС проведут заседание на фоне усиливающихся сомнений в перспективах устойчивого восстановления экономики, так как здравоохранение страны неровно отреагировало на пандемию коронавируса.

Выступая в июле, руководители центрального банка предупреждали, что экономике угрожает более глубокий спад и более трудное восстановление, если не будут приняты более эффективные меры для замедления распространения инфекции.

После июньского заседания ФРС темпы распространения вируса ускорились в некоторых штатах, которые первыми пошли на возобновление экономической активности. Руководители компаний и экономисты предупреждают, что для наиболее пострадавших отраслей, таких как туризм, индустрия развлечений и ресторанно-гостиничный бизнес, восстановление будет более трудным, если потребители не будут чувствовать себя в безопасности в магазинах и при больших скоплениях народа.

На этой неделе ФРС вряд ли объявит о дополнительных мерах стимулирования, но ее руководители будут обсуждать, как усилить поддержку экономики, когда ее перспективы станут более понятными. Они могут сделать это, скорректировав программы покупки казначейских и ипотечных облигаций, а также более подробно сообщив, при каких условиях они рассмотрят отмену стимулирования.

В последних выступлениях руководители центрального банка акцентировали внимание на необходимости подавления распространения вируса за счет более активного принятия мер социального дистанцирования, включая ношение масок, более широкого тестирования, а также отслеживания и изоляции заразившихся.

"Добросовестное соблюдение правил здравоохранения с этих пор станет основным экономическим инструментом в нашем распоряжении", — сказал 16 июля президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан.

После того как в марте пандемия обусловила введение карантинных мер, президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен ожидал, что пандемия отступит летом, как это в основном и произошло в Европе. "К сожалению, так не получилось, — сказал он 16 июля. – Мы даже не приблизились к такому успеху".

Чем дольше будут расти темпы заражения, тем труднее будет восстанавливаться многим отраслям, в которых заняты миллионы американцев. Это, в свою очередь, может обернуться ростом безработицы, банкротств и стрессом для банковской системы.

Экономика столкнется с "тяжелыми экономическими последствиями", если реакция со стороны здравоохранения не улучшится, сказал Розенгрен. Политика ФРС "не сможет компенсировать все потери, если мы продолжим допускать серьезные ошибки в здравоохранении", добавил он.

Розенгрена больше всего беспокоит то, что может случиться осенью, когда студенты со всей страны вернутся в университетские городки, школьники вернутся в классы, а похолодание затруднит ресторанам обслуживание вне помещений.

Судя по данным службы резервирования мест в ресторанах OpenTable, только на северо-востоке США к середине июля посещение ресторанов выросло. Это говорит о том, что потребители более охотно питаются в ресторанах в тех регионах, где вирус находится под контролем.

В мае и июне в экономике США прибавилось 7,5 млн рабочих мест, но их пока на 14,7 млн меньше, чем было до пандемии. С середины июня, когда Министерство труда завершило сбор данных для последнего отчета о занятости, темпы заражения выросли в нескольких крупных штатах.

Судя по наблюдаемым экономистами ФРС данным в реальном времени, сильный рост темпов найма, наблюдавшийся в мае и июне, может оказаться неустойчивым, сказала 14 июля управляющая ФРС Лаэль Брэйнард.

"Руководители компаний начинают волноваться. Потребители начинают волноваться, — сказал 7 июля президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. — Есть реальное ощущение того, что это может продолжаться дольше, чем мы надеялись и ожидали, дольше чем мы планировали".

"Одним из рисков для ФРС является то, что рынки и народ ожидают, что центральный банк решит проблемы, для решения которых его инструменты не подходят", — сказал бывший управляющий ФРС Рэндалл Крошнер.

"ФРС ничего не может сделать для возобновления работы авиакомпаний, замены разорванных цепей поставок, для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и ходили в торговые центры, — сказал Крошнер, который теперь преподает в Чикагском университете. – Люди думают, что ФРС настолько могущественна, что может сделать все, а она не может".

С марта, когда экономика впала в искусственную кому для предотвращения распространения коронавируса, политика правительства нацелена на сохранении доходов безработных и компаний.

Руководители ФРС поддерживали усилия, направленные на компенсацию уменьшающихся доходов безработных и падение доходов властей штатов и муниципалитетов.

Центральный банк начал программы чрезвычайного кредитования с целью поддержки работы рынков и понижения стоимости заимствований для домохозяйств, органов власти и компаний.

Вице-председатель ФРС Ричард Кларида в июне предупреждал, что улучшение ситуации на финансовых рынках может не быть продолжительным из-за динамики распространения вируса. По меньшей мере, программы кредитования ФРС дали компаниям некоторое время, чтобы продержаться до восстановления экономики, сказал он.

Руководители центрального банка выражали обеспокоенность тем, что компании, получившие 510 млрд долларов по программе защиты зарплат, не смогут пережить дальнейший спад спроса из-за опасений потребителей заразиться.

По словам Каплана, он говорил с представителями многих компаний, которые использовали эти средства, чтобы вернуть сотрудников и возобновить работу. Их первоначальны оптимизм угас, когда ускорились темпы распространения вируса, и некоторые компании наблюдают существенное сокращение спроса.

"Проблема еще далеко не решена…, поскольку они недостаточно хорошо подготовлены к еще одному спаду", — сказал Каплан.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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