МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Новый состав УК РФ о налоговом мошенничестве может привести к ужесточению судебной практики и "посадкам", заявил РИА Новости управляющий партнёр юридической компании "United Partners" Андрей Андреев.

Ранее замглавы СК РФ Елена Леоненко сообщила РИА Новости, что правоохранительные органы разработали проект новой статьи в УК РФ "Налоговое мошенничество". Новелла напрямую касается собственников бизнеса и, по словам разработчиков, призвана привести к единому знаменателю возможные правонарушения и меры ответственности за них.

В настоящее время, пояснил адвокат, преступления в налоговой сфере регламентируют сразу четыре статьи УК: 198 — 199.2, на практике применяется и статья 159 "Мошенничество". "По данным нормам наказание предполагается различное. Например, согласно статье об уклонении от уплаты налогов УК, предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, по статье о мошенничестве — до 10. Непредсказуемость результата судебного процесса вызывает и тот факт, что одни и те же действия могут трактоваться по-разному: по статьям 159 или 119, говорят разработчики инициативы", — заметил Андреев.

Он добавил, что проект еще не представлен, о нем можно судить о нём лишь по коротким сообщениям Следственного комитета. "В России предприниматели чаще всего уклоняются от уплаты НДС и налога на прибыль. И мне думается, что эти проблемы можно и нужно успешно решать по-другому. В последние несколько лет вопросы о налоговом администрировании НДС уже разрешаются с хорошим результатом, в том числе путем внедрения систем, позволяющих выявлять случаи обрыва в цепочке поставщиков. Последние как раз и предоставляют счета-фактуры для возмещения НДС", — пояснил адвокат.

Он добавил, что разработчики планируют потерпевшего в лице государства определить в отдельную группу, хотя, согласно Конституции РФ, в России все равны перед законом. "Тогда почему нанесение ущерба действиями по налогам государству и причинение ущерба физлицу будет предполагать разную ответственность?" — сказал Андреев.

По его словам, на юридическом форуме-2019 представитель ФНС "выступал за так называемое закручивание гаек коммерсантам". "Как адвокат бизнеса, я размышляю над тем, что судебные дела в нашей стране имеют обвинительную направленность, следовательно, новый состав применять могут по максимуму. И можно ждать активных посадок бизнесменов, в то время как за рубежом, напротив, стараются облегчить бремя предпринимателей и проводят большую разъяснительную работу, содействуют в обработке документации и погашении имеющейся задолженности", — заключил адвокат.