МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Наиболее востребованными мерами поддержки для экспортеров стали поиск зарубежных покупателей онлайн, размещение товаров на международных электронных площадках и онлайн обучение, следует из сообщения Российского экспортного центра (РЭЦ).

"В сегодняшних реалиях наиболее востребованными мерами поддержки стали поиск зарубежных покупателей онлайн, размещение товаров на международных электронных площадках, онлайн обучение. Предпринятые меры позволили сохранить ритмичную работу центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в большинстве регионов. Мы видим, что экспортные поставки не прекратились, контракты заключаются, более того, в ряде случаев расширяется их география", — заявила гендиректор центра Вероника Никишина на Всероссийской онлайн-конференции центров поддержки экспорта.

Она также отметила важность более плотной интеграции Группы РЭЦ и ЦПЭ для укрепления системы поддержки экспорта.

"РЭЦ видит своей задачей способствовать обмену лучшими практиками и масштабированию инновационных решений, эффективных методик и технологий, применяемых ЦПЭ. То есть наш главный девиз, которым мы собираемся руководствоваться в течение предстоящего времени – создать сеть партнерств, синергию сильных игроков, клиентоориентированность", — сказала Никишина.

Глава РЭЦ предложила создать единый каталог всех услуг РЭЦ и ЦПЭ, выработать единый стандарт и уровень качества, как на уровне региональной поддержки, так и на федеральном уровне, а также укрепить систему поддержки экспортеров за счет взаимодополняющей продуктовой линейки Группы РЭЦ и центров поддержки экспорта.