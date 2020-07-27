ХЕЛЬСИНКИ, 27 июл — ПРАЙМ. Эстония начала строительство инфраструктурных объектов на граничащем с Россией участке протяженностью 23,5 километра, сообщил в понедельник глава пограничного подразделения департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

По словам чиновника, строительные работы на участке от места пересечения эстонско-латвийско-российской границы до пункта пропуска Лухамаа включают в себя сооружение патрульных троп и подъездных дорог, ограждение, системы видеонаблюдения и многое другое.

"Сегодня началось строительство десятой части из 136 километров сухопутной границы. Большая часть ежедневной работы по охране границы выполняется с помощью пеших патрулей. Между тем человек не может охватить каждый метр границы, ему необходима современная техническая поддержка", — сказал Беличев порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Первый этап работы на юго-восточной границе будут совместно осуществлять фирмы AS Merko Ehitus Eesti и AS GRK Infra. Стоимость первого этапа строительства границы на юго-востоке Эстонии — 20 миллионов евро. Предполагается, что на строительство 23,5 километра пограничной инфраструктуры потребуется до трех лет.

Общая длина эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 126 километров — по озерам, 176 километров — по рекам.

Согласно детальному проекту обустройства сухопутной границы с РФ, на границе будет установлена электронная охранная система, для мониторинга ситуации на границе планируется использование беспилотников. Любое пересечение будет зафиксировано средствами видеонаблюдения или сенсорными датчиками, также будет возведен забор высотой 2,5 метра примерно на 90 из 135 километрах сухопутной границы.

Как ранее заявил премьер Эстонии Юри Ратас, обустройство границы с Россией планируется завершить в 2026 году. Правительство выделяет на обустройство границы 130,5 миллиона евро.

Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.