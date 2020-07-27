МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Уровень ВВП большинства стран с развитой экономикой к 2025 году будет на 3-4% ниже прогнозов, составленных до пандемии коронавируса, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.

"Влияние рецессии, возникшей из-за коронавируса, будет ощущаться на протяжении многих лет, в то же время уровень ВВП большинства стран с развитой экономикой останется на 3-4% ниже докоронавирусных тенденций к середине десятилетия", — говорится в релизе агентства. Fitch уточняет, что прогноз охватывает 10 стран: США, Японию, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию, Австралию, Канаду и Швейцарию.

Fitch ожидает, что в 2025 году рост ВВП США составит 2,2% Японии — 0,5%, Германии — 1,5%, Великобритании — 2,4%, Франции — 1,9%. Докризисные прогнозы по ВВП этих стран на 2025 год агентство не приводит.

При этом агентство Fitch прогнозирует, что с 2020 по 2025 год ВВП США вырастет на 1,4% вместо ранее ожидавшихся 1,9%, Японии — на 0,4% вместо 0,8%. Рост ВВП Германии составит 1,1% против ожидавшихся 1,4%, Великобритании — 0,9% вместо 1,6%, Франции — 0,6% вместо прогнозируемых 1,2%.

В то же время агентство отмечает сохранение неопределенности в развитии ситуации с коронавирусом, которая не позволяет дать точный прогноз развития экономик. По словам агентства, основной причиной для пересмотра прогнозов в сторону понижения стал потенциальный рост безработицы в долгосрочной перспективе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.