МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/. Росрыболоство ожидает принятие в ближайшее время решения относительно снижения стоимости квоты на вылов глубоководных видов крабов, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.

"Росрыболовство поддерживает скорейшее возвращение в оборот нераспределенных в 2020 году квот на вылов глубоководного краба и заинтересовано в скорейшем решении этого вопроса", — сказал Клоков.

"Федеральное агентство по рыболовству активно участвовало в разработке и согласовании проекта постановления правительства РФ о снижении начальной цены квоты с 4,7 миллиарда рублей до 1,74 миллиарда рублей. В настоящий момент все необходимые документы находятся на согласовании, и мы рассчитываем, что решение, которое ждет отрасль, будет принято в самое ближайшее время", — добавил он.

В начале мая 2019 года в России был принят закон, который ввел новый вид квот на вылов водных биологических ресурсов — квоты на добычу крабов, предоставляемые в инвестиционных целях и распределяемые по результатам электронных аукционов. На этот вид квоты выделяется 50% общего допустимого улова крабов, а доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет.

В октябре 2019 года состоялись первые аукционы по распределению инвестквот на добычу крабов, их победители заплатили за квоты 142 миллиарда рублей. Однако аукционы, на которых разыгрывались квоты на вылов на Дальнем Востоке глубоководных видов крабов (краб-стригун красный и краб-стригун ангулятус) тогда не состоялись. После этого прошло еще несколько аукционов по продаже этих квот, но и они завершились безрезультатно.